لبنان | الحواط يعلن عن رباعية البيان الوزاري

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 52 دقيقة زياد الحواط أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط رباعية البيان الوزاري. وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “رباعية البيان الوزاري: 1-حياد لبنان وإخراجه من آتون الموت الذي وضعنا به حزب الله Advertisements 2- تقصير ولاية مجلس النواب من خلال مشروع قانون مقدم إلى مجلس النواب 3-الطلب من مجلس الأمن بلجنة تحقيق دولية لمعاقبة من سهل ودبر وتآمر على بيروت 4- البدء برزمة الإصلاحات وكسر احتكار الوزارات”.

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