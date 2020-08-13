لبنان | نجم اقترحت القاضي بيطار… بانتظار الجواب

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وزيرة العدل ماري كلود نجم
كشفت معلومات صحفية انه “عندما طرحت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم اسم القاضي طارق بيطار ليكون محققًا عدليًا في انفجار مرفأ بيروت، كان عدد من اعضاء مجلس القضاء الأعلى قد غادر الاجتماع”.
ولكن لم يكن هناك معارضة من قبل الحاضرين وبالتالي مبدئياً هناك موافقة على الاسم.
ولفتت المعلومات إلى أن وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال تنتظر الجواب النهائي اليوم عبر كتاب رسمي يصلها من المجلس ليتبين ما اذا ستكون موافقة بالاكثرية او بالاجماع.
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