لبنان | بلدية الزهراني: للالتزام بالتعاميم والقرارات المتعلقة بالوقاية من “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة كورونا شددت بلدية دير الزهراني على “ضرورة التزام التعاميم والقرارات المتعلقة بالوقاية الصحية من فيروس كورونا، طبقا للشروط اللازمة، وذلك بعد الاشتباه بإصابة في البلدة، في انتظار صدور نتيجة الفحص الثاني التأكيدي”. وأوضحت في بيان أن “كل حالات المخالطة المباشرة وغير المباشرة تمت متابعة اجراءات الحجر المنزلي لها، على ان تستتبع خلال يومين بفحوص PCR للمخالطين A”.

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