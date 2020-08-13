لبنان | وزيرة الجيوش الفرنسية تزور بيروت غداً

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تجري وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي زيارة إلى بيروت الخميس والجمعة لاستقبال حاملة المروحيات “تونير” المكلفة تقديم المساعدة بعد الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية.

وبحسب مكتب بارلي فإن “الرسالة من هذه الزيارة، هي: “نحن هنا، الدعم مستمر، المساعدة المعلنة سلمت”.

وقال المكتب إنّ “أحد الأهداف هو إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادرا على العمل مرة أخرى”.

وتأتي هذه الزيارة عقب أسبوع من زيارة إيمانويل ماكرون لبيروت بعد المأساة.