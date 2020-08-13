لبنان | اختطاف رجل من آل فرنجية والعثور على أطفاله في جرود الهرمل

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تسلمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ثلاثة أطفال من آل فرنجية، عثر عليهم أحد المواطنين من آل حج حسين في منطقة السوح في جرود الهرمل.

وتبيّن لاحقا أنّ الاطفال الثلاثة كانوا برفقة والدهم ويدعى ا.فرنجية، وتعرض لعملية خطف في منطقة جردية بين محافظتي الشمال وبعلبك الهرمل، بعد ما كان يقوم برحلة انطلق فيها من قضاء زغرتا، بحسب الوكالة الوطنية.

وقطع الأطفال ساعات عدة سيراً على الاقدام قبل العثور عليهم، وتعمل دوريات من مديرية المخابرات على ملاحقة الخاطفين.