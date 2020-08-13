- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تسلمت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ثلاثة أطفال من آل فرنجية، عثر عليهم أحد المواطنين من آل حج حسين في منطقة السوح في جرود الهرمل.
وتبيّن لاحقا أنّ الاطفال الثلاثة كانوا برفقة والدهم ويدعى ا.فرنجية، وتعرض لعملية خطف في منطقة جردية بين محافظتي الشمال وبعلبك الهرمل، بعد ما كان يقوم برحلة انطلق فيها من قضاء زغرتا، بحسب الوكالة الوطنية.
وقطع الأطفال ساعات عدة سيراً على الاقدام قبل العثور عليهم، وتعمل دوريات من مديرية المخابرات على ملاحقة الخاطفين.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اختطاف رجل من آل فرنجية والعثور على أطفاله في جرود الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.