لبنان | السفارة الايطالية: هبة إيطالية إلى الصليب الأحمر اللبناني

والصليب الأحمر اللبناني هو الكيان المسؤول عن نقل حالات كوفيد -19 وهو إحدى الجهات الرئيسية الفاعلة على الأرض التي تقدّم خدمات الطوارئ الطبية وإدارة الكوارث بعد الانفجار في مرفأ بيروت”.

وتهدف هذه الهبة إلى المساهمة في الاستجابة إلى وباء كوفيد – 19، وانفجار بيروت، من خلال دعم قدرة الصليب الأحمر اللبناني لتوفير خدمات الطوارئ الطبية.

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وستساعد المساهمة في حشد سيارات الإسعاف والفرق اللازمة نظرا إلى العدد الكبير من المصابين إثر الانفجار مع الحفاظ على استجابتها لحال الطوارئ كوفيد – 19، والزيادة الكبيرة في الإصابات التي سجلت أخيرا. وسيخصص الدعم لنقل حالات كوفيد – 19 المؤكدة والمشتبه فيها في سيارات الإسعاف واختبارات الـ PCR.

إضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الهبة في إعادة تأهيل مراكز قطاع خدمات نقل الدم المتضررة، تلبية للطلب المتزايد على الدم ومواصلة عملياتها العادية، بما في ذلك نقل مكونات الدم، وتجديد مخزون الطوارئ لضمان الاستدامة، والخدمة الشاملة للسكان المتضررين”.

وأكدت مديرة الوكالة الإيطالية للتعاون للتنمية في بيروت، دوناتيلا بروسيزي، أن “إيطاليا تدعم الصليب الأحمر اللبناني في جهوده في مكافحة كوفيد – 19 وإنقاذ حياة الناس بعد انفجار بيروت. تمكنّا في غضون أيام قليلة من تقديم هبة إلى إحدى الجهات الأكثر فاعلية العاملة على الأرض”.