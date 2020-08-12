لبنان | خلية الازمة في اتحاد بلديات الضنية: إصابة في بقاعصفرين ووزراة الصحة أخذت عينات لمخالطين

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في غضون ذلك، قام فريق من وزارة الصحة وفي حضور طبيبة القضاء بسمة الشعراني، بالتعاون مع رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى، وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، بأخذ 65 عينة من مخالطي مصابين، تأكدت إصابتهم بالفيروس في بلدتي بقاعصفرين وإيزال.

وسيتم نقل العينات إلى مستشفى طرابلس الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن تظهر النتائج لاحقا”.