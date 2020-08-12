- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
في غضون ذلك، قام فريق من وزارة الصحة وفي حضور طبيبة القضاء بسمة الشعراني، بالتعاون مع رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية محمد سلمى، وجهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية”، بأخذ 65 عينة من مخالطي مصابين، تأكدت إصابتهم بالفيروس في بلدتي بقاعصفرين وإيزال.
وسيتم نقل العينات إلى مستشفى طرابلس الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، على أن تظهر النتائج لاحقا”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | خلية الازمة في اتحاد بلديات الضنية: إصابة في بقاعصفرين ووزراة الصحة أخذت عينات لمخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.