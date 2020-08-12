لبنان | الجيش: استمرار وصول المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 07:14 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما وصلت إلى مرفأ بيروت باخرة يونانية على متنها مساعدات من اليونان وقبرص. لائحة بالدول التي أرسلت المساعدات:

– الكويت: 17 طنا من الطحين والمواد الغذائية.

– تركيا: 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية.

– المملكة الإسبانية: 6 أطنان من الطحين.

– أرمينيا: 12 طنا من المواد الطبية والغذائية ومستلزمات مكتبية.

– سلوفاكيا: 4 أطنان ونصف من المواد الغذائية.

– اليونان: باخرة محملة بـ 7 أطنان من المواد الغذائية مقدمة من الجيش اليوناني.

– قبرص: على متن الباخرة اليونانية حمولة 70 طنا من المواد الطبية والغذائية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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