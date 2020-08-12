لبنان | وزارة الصحة: حالات ايجابية على متن رحلات 8 و9 و10 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 05:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتفاصيل نتائج 10/8/2020 كالتالي:

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR رقم 1510 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة استوكهولم : شركة W7 رقم 5504 (جميعها سلبية(

رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية) وفي ما يلي نتائج لرحلات وصلت في 9/8/2020:

رحلة الجزائر : شركة DAH رقم 4016 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة WLB رقم 5510 (جميعها سلبية) وفي ما يلي نتائج لرحلات وصلت في 8/8/2020:

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دلمن : شركة WLB رقم 4102 (جميعها سلبية)”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: حالات ايجابية على متن رحلات 8 و9 و10 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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