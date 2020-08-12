لبنان | نقابة الوكلاء البحريين نوهت بسرعة إعادة العمل في مرفأ بيروت

لافتة الى أنها “تتابع التقدم السريع واللافت الذي تمكنت من خلاله محطة الحاويات من إعادة التشغيل واستقبال وتفريغ السفن إعتبارا من مساء الإثنين 10/8/2020 وتسليم بضائع الحاويات إعتبارا من اليوم التالي، وصولا الى أعمال الخبرة الفنية والصيانة المتواصلة للرافعات والشاحنات المرفئية المختلفة”.

وأشارت الى أنه “لا بد من توجيه التحية لسرعة ادارة واستثمار مرفأ بيروت في وضع أربعة أرصفة قيد العمل (رقم 11، 12، 13، 14) لسفن البضائع العامة والحديد والأخشاب والدكمة والسيارات برسم الإستلام المباشر وتنظيف الباحة رقم 3 لتسهيل أعمال كشف البضائع مع إدارة الجمارك، وصولا الى إعادة قبان جسري أو أكثر الى الخدمة لتيسير توزين شاحنات البضائع.

إن هذه الجهود الدؤوبة تعكس تصميما وإرادة فاعلة أمام التحدي الكبير الذي منيت به لؤلؤة الشرق بيروت وميناؤها العريق. ومن المعلوم في هذا الإطار، أن السفن المجهزة برافعات ذاتية ستتمكن من استخدامها لتفريغ وشحن البضائع وسيستعان بإمكانيات وخبرة متعهدي الروافع والأوناش المتحركة والأليات لتأمين أعمال كافة السفن غير المجهزة بروافع ذاتية”.

وتوجهت النقابة بـ”التعازي والمواساة لكل من فقد عزيزا وأصابه مصاب”، شاكرة “جميع العاملين في مرفأ بيروت وكافة الأجهزة المدنية والأمنية العاملة في إطار الإغاثة وحفظ الأمن”.