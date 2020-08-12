لبنان | المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: الرئيس حريص على ان يأخذ التحقيق العدلي في تفجير المرفأ مداه الكامل

“ردا على ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول تبلغ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقرير المديرية العامة لأمن الدولة بتاريخ 20/7/2020 ‏عن وجود كمية كبيرة من نيترات الامونيوم في احد عنابر مرفأ بيروت”،

تؤكد المديرية انها، وفور تبلغ ‏فخامة الرئيس التقرير المذكور، قام المستشار العسكري والأمني ‏لفخامته باعلام الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في رئاسة مجلس الوزراء بهذا التقرير لاجراء اللازم، علما ان الأمين العام للمجلس قد تبلغ بدوره نص التقرير وفقا للأصول على ما افاد في بيانه التوضيحي تاريخ 8/8/2020 وأحاله الى المراجع المختصة.

ان رئاسة الجمهورية حريصة كل الحرص، وهذا شأنها، على أن يأخذ التحقيق القضائي العدلي مداه الكامل وفق النصوص المرعية، مستعينا‏ بكل الخبرات التي يراها ‏لتبيان الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه على المستويات كافة”.