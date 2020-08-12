- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
بعد ذلك انتقل إلى قاعدة بيروت البحرية قرب المرفأ، ثم فوجي التدخل الثالث والمدفعية الأول ومديرية التوجيه وموسيقى الجيش في الكرنتينا، حيث اطلع على الأضرار التي تعرضت لها هذه الوحدات.
والتقى رئيس الأركان الضباط والعسكريين وقدم تعازيه بشهداء الجيش الذين قضوا جراء الكارثة وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما أكد ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين المصابين والمتضررين وعزل المنطقة وحماية الممتلكات.
وأشار إلى أن هذه المرحلة دقيقة وحرجة وتتطلب اليقظة والجهوزية التامة لمواجهة أي طارئ.
وختم متوجها إلى العسكريين بالقول: “كونوا على ثقة بأن الجيش لن يتوانى يوما عن العمل في سبيل الوطن. أنتم أمل اللبنانيين ورجاؤهم، وبفضل تضحياتكم اللامحدودة ستمر هذه المحنة وسيبقى الوطن مهما غلت التضحيات”.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس الأركان تفقد موقع الانفجار في المرفأ والوحدات المتضررة:الجيش لن يتوانى يوما عن العمل في سبيل الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.