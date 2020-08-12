لبنان | رئيس الأركان تفقد موقع الانفجار في المرفأ والوحدات المتضررة:الجيش لن يتوانى يوما عن العمل في سبيل الوطن

بعد ذلك انتقل إلى قاعدة بيروت البحرية قرب المرفأ، ثم فوجي التدخل الثالث والمدفعية الأول ومديرية التوجيه وموسيقى الجيش في الكرنتينا، حيث اطلع على الأضرار التي تعرضت لها هذه الوحدات.

والتقى رئيس الأركان الضباط والعسكريين وقدم تعازيه بشهداء الجيش الذين قضوا جراء الكارثة وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما أكد ضرورة الوقوف إلى جانب المواطنين المصابين والمتضررين وعزل المنطقة وحماية الممتلكات.

وأشار إلى أن هذه المرحلة دقيقة وحرجة وتتطلب اليقظة والجهوزية التامة لمواجهة أي طارئ.

وختم متوجها إلى العسكريين بالقول: “كونوا على ثقة بأن الجيش لن يتوانى يوما عن العمل في سبيل الوطن. أنتم أمل اللبنانيين ورجاؤهم، وبفضل تضحياتكم اللامحدودة ستمر هذه المحنة وسيبقى الوطن مهما غلت التضحيات”.