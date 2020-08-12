لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار:اصابتان جديدتان بالفيروس وحالتا شفاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولفت التقرير الى تسجيل حالتي شفاء ايضا ليصبح العدد الاجمالي لحالات الشفاء الى 101 حالة.

اما حالات الحجر المنزلي فارتفع الى 135 حالة قيد المراقبة والمتابعة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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