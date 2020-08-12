لبنان | نهرا طلب إقفال مكب طرابلس القديم ومعالجة مشكلة الروائح والانبعاثات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وطلب في الاطار نفسه، من قائد درك الشمال “تأمين الحراسة اللازمة على مدخل المكب منعا لحصول تجاوزات واعمال تخريبية”. كما طلب من وزارة البيئة “اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الاضرار البيئية عن مدينة طرابلس وجوارها”. وطلب في الكتاب الاخير الموجه الى مجلس الانماء والاعمار، “إقفال المكب القديم والقيام بالاعمال اللازمة بالسرعة القصوى، حفاظا على السلامة العامة ومنعا لتعريض الممتلكات الخاصة والعامة لأي أضرار جسيمة”.

كتاب الداخلية

وجاء في الكتاب الموجه الى وزارة الداخلية:

“وجود روائح وانبعاث غازات وتشققات في مكب النفايات القديم في مدينة طرابلس.

كتابنا الى مجلس الانماء والاعمار رقم 1767/1/2020 تاريخ 12/8/2020.

كتابنا الى وزارة البيئة رقم 1818/1/2020 تاريخ 12/8/2020.

اشارة الى الموضوع والمرجع المشار اليهما اعلاه.

نحيل الى معاليكم هذا الكتاب، وفيه نعلمكم بأن مكب النفايات في مدينة طرابلس قد أقفل منذ فترة وهو بتصرف مجلس الانماء والاعمار، إلا ان غياب اعمال الصيانة والمتابعة اللازمتين أدى الى ظهور تشققات فيه، كما الى انبعاثات الروائح والغازات المضرة منه.

وقد قمنا بمراسلة جانب مجلس الانماء والاعمار بموجب كتابنا رقم 2020/1/1767 تاريخ 12/8/2020، وايضا جانب وزارة البيئة رقم 2020/1/1818 تاريخ 12/8/2020، وذلك رفعا للمسؤولية ودفعا لقيام الادارات المعنية بالاجراءات اللازمة واتخاذ التدابير الضرورية لرفع الضرر ومنع حدوث اي حدث من شأنه تعريض سلامة المواطنين وممتلكاتهم للضرر والخطر.

للتفصيل والاطلاع وأخذ العلم والتوجيه بهذا الخصوص مع اقتراح رفع الكتاب الى مقام مجلس الوزراء نظرا لأهمية الموضوع وضرورة المعالجة على وجه السرعة”.

ونص الكتاب الموجه الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية على الاتي:

“الاطلاع والايعاز لمن يلزم تكليف القطعات الأمنية تأمين الحراسة لمكب النفايات القديم الموجود في مدينة طرابلس وذلك حرصا لعدم تعرضه لاعمال تخريبية خاصة بعد التأكد من وجود تشققات فيه وانبعاث روائح وغازات، مما يشكل خطرا وضررا يعرض سلامة المواطنين واملاكهم الخاصة والعامة للخطر، وتشديد المراقبة منعا لحصول تجاوزات والافادة.

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وجاء في الكتاب الموجه الى وزارة البيئة:

“رفع المسببات لانبعاث الروائح والغازات من مكب النفايات القديم في مدينة طرابلس وصيانة التشققات الحاصلة فيه.

إشارة الى الموضوع اعلاه، نحيل الى وزارتكم هذا الكتاب ونعرض فيه ما يلي:

يوجد في مدينة طرابلس مكب نفايات قديم تم تسليمه منذ فترة لجانب مجلس الانماء والاعمار، إلا ان هذا المكب يشكل خطرا داهما على الصحة والبيئة العامة بسبب انبعاث روائح وغازات ووجود تشققات فيه وغيرها من الامور التي تشكل خطرا وضررا يعرض سلامة المواطنين واملاكهم الخاصة والعامة للخطر،

كما يشكل ايضا ضررا للبيئة العامة. وقد راسلنا جانب مجلس الانماء والاعمار كونه قد استلم هذا المكب واصبح بعهدته بعد إقفاله، وبهذا الصدد كونكم المرجع المحول والمسؤول عن تأمين توفر بيئة سليمة ونظيفة وفق احكام القوانين المرعية الاجراء.

للتفضل بالاطلاع للقيام بالاجراءات اللازمة على وجه السرعة، لرفع هذا الضرر الحاصل والخطر الناجم من مكب النفايات القديم في مدينة طرابلس، حفاظا على السلامة والبيئة العامة.

كتاب مجلس الاعمار

أما الكتاب الموجه الى مجلس الانماء والاعمار، فنص على الاتي:

“الاسراع بإقفال مكب النفايات القديم في طرابلس لوجود روائح وغازات منبعثة منه وتشققات فيه.

القوانين والأنظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالسلامة العامة.

بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، نحيل الى مجلسكم المحترم هذا الكتاب، بغية اتخاذكم الاجراءات السريعة اللازمة للحد من انبعاث الروائح والغازات المنبعثة من مكب النفايات القديم في طرابلس ومعاينة التشققات الحاصلة فيه والقيام بما يلزم من اعمال، استدراكا لاي كارثة ممكن حدوثها نتيجة هذه الأمور المشكو منها.

وبما ان مجلسكم سبق واستلم هذا المكب، حيث أصبح ضمن صلاحية واختصاص مجلسكم صيانته والقيام بالأعمال اللازمة لحماية السلامة العامة وإقفاله بالطرق القانونية اللازمة.

نحيل اليكم هذا الكتاب، طالبين من مجلسكم القيام وبالسرعة القصوى، بالاعمال اللازمة حفاظا على السلامة العامة ومنع تعريض الممتلكات الخاصة والعامة لأي ضرر”.