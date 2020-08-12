لبنان | نقابة الصحافة: لمعاقبة كل من تسبب بالانفجار والتعويض على المتضررين ومنهم الاعلاميون

وقدر المجلس عاليا الغيرة التي اعرب عنها المجتمع الدولي الصديق والمجتمع العربي الشقيق على لبنان وخصوصا قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة تفقدية الى لبنان حيث قاد على أثرها مؤتمرا دوليا لتقديم المساعدة والدعم الى لبنان شاركه فيه 36 دولة شقيقة وصديقة فضلا عن منظمات ذات طابع دولي.

ان مجلس نقابة الصحافة الذي هالته الفاجعة يتمنى ان يجري التعويض على جميع المتضررين بنتيجة الكارثة ومنهم الزملاء الاعلاميون الذين لحقت بهم أضرار في منازلهم ومؤسساتهم أسوة ببقية المواطنين المتضررين. كما ان النقيب الكعكي أطلع المجلس على الاضرار البالغة التي أصابت دار جريدة “النهار” بعد ان قام بزيارتها تضامنا ومعه وفد من النقابة. وعلم الوفد ان هناك عددا كبيرا من الصحافيين والعاملين في الجريدة اصيبوا من جراء الانفجار وأدخلوا الى المستشفيات وتمنى لهم الشفاء العاجل.

وطالب المجلس بأن “تتخذ أقصى العقوبات بحق كل من تسبب بهذه الجريمة الكبرى بتاريخ هذه المدينة التي عانت ما عانته من اجتياح اسرائيلي عام 1982 حيث كانت اول عاصمة يدخلها جيش العدو الاسرائيلي”.