لبنان | المؤسسة العامة للاسكان: للإبلاغ عن أضرار المقترضين لدى الجهات المعنية

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صدر عن المؤسسة العامة للاسكان اليوم البيان التالي:
“إن المؤسسة العامة للاسكان التي آلمها ما حل باللبنانيين وخصوصا الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت والنكبة التي حلت بهم تتوجه الى المقترضين منها وتدعوهم الى مراجعة المصرف الخاص بهم وشركات التأمين والمؤسسة العامة للاسكان للابلاغ عن حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء ما حصل”.
وتابع البيان: “ان المؤسسة العامة للاسكان التي وقفت دائما الى جانب المقترضين تتطلع في هذه المرحلة الصعبة والاستثنائية التي لم يعيشها لبنان من قبل الى هذه الحملة المنظمة من اجل احصاء الأضرار التي لحقت بالمساكن الممولة منها بهدف اتخاذ التدابير اللازمة في ضوء ما ستنتهي اليه هذه الإحصائيات. وللبت بشكل ومضمون المرحلة المقبلة وكيفية التعاطي مع المتضررين ضمانا لحقوقهم وحقوق المؤسسة ومنعا لأي إشكال قد يحصل لاحقا”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.