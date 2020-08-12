لبنان | وصول طائرتين كويتيتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فقد وصلت ظهر اليوم طائرتان عسكريتان الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت محملتين بعشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية. وكان في استقبال الطائرتين على أرض المستشار في السفارة الكويتية عبد الله الشاهين على رأس وفد ديبلوماسي وعسكري من السفارة الكويتية في لبنان، والعميد سهيل نجم من قيادة الجيش اللبناني. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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