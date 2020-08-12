كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأكد المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن “التسجيل الصوتي عبر واتساب الذي يدعي أن القوة الدولية تحذر من عمل ارهابي في مناطق في بيروت لا أساس له من الصحة ولا علم لنا به”، نافيا أن يكون “لقوات الأمم المتحدة جهاز مخابرات كما يدعي التسجيل المتداول”، معتبرا أنه “يصب في إطار إثارة البلبلة في هذه الظروف الاستثنائية”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | سفارة فرنسا واليونيفيل: لا صحة لتسجيل صوتي يحذر باسمنا من عمل إرهابي في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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