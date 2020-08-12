كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك كما تم ضبط نحو 156 دزينة معجنات في البراد داخل المكان تبين انها فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ نحو خمسة اشهر حيث تم اتلافها من قبل مراقب الصحة شوقي رحال وبمؤزارة عناصر من امن الدولة هذا وتم اخذ عينات من المياه لفحصها في مستشفى صيدا الحكومي. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اقفال محطة لمعالجة وتكرير وتوزيع المياه في صيدا وضبط 156 دزينة معجنات فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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