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وفي السياق، كانت الفنانة اللبنانية إليسا الأكثر اندفاعاً كما اعتاد جمهورها. ولم تتمالك الفنانة إليسا دموعها خلال مداخلتها مع الاعلامي المصري وائل الابراشي، فغصّت بالدمع وهي تتحدث عن انفجار بيروت والمأساة التي عاشها الشعب اللبناني واستشهاد الاطفال والشباب.
ورددت مجدداً إليسا شعار “كلن يعني كلن”، واعتذرت عن عدم قدرتها على متابعة المداخلة الهاتفية بسبب تأثّرها، مؤكدة أنّ العالم يعلم أنّ الشعب محب للحياة ومثقف ويحب الفن والإبداع، وكل ما هو جميل، ولم يعتد الذل.
وشكرت كل من قدّم المساعدات، لكنّها عبّرت عن حزنها وقالت إنّ مشاهدة تقديم المساعدات على التلفزيون مذل.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالفيديو – إليسا تنهار بالبكاء مع الإعلامي وائل الابراشي… “كلن يعني كلن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.