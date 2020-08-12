لبنان | الطقس غداً غائم مع ارتفاع اضافي ومحدود في الحرارة

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس معتدل الحرارة ومستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل (من 25 الى 33 درجة مئوية في الظل).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل.

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي ومحدود في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ودون تعديل يذكر على الساحل، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة: غائم جزئيا وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة.

السبت: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع وبشكل بسيط مع بقائها ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل لشهر آب، كما يتشكل ضباب محلي على الجبال المتوسطة.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 20 الى 34 درجة.

– الرياح السطحية: غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 05,57 ساعة غروب الشمس: 19,27