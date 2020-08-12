كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “ان وحدات الجيش تواصل عمليات رفع الانقاض والركام والردميات في بقعة الانفجار في المرفأ، وقد باشرت بالموازاة العمل في المنطقة القريبة الاكثر تضررا الملاصقة للمرفأ، على ان تنطلق بعد ذلك المرحلة الثالثة من عمليات رفع الانقاض وازالة ما خلفه الانفجار في المناطق المحيطة الاقل تضررا”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الجيش: رفع الانقاض مستمر ومباشرة العمل في المنطقة الاكثر تضررا الملاصقة للمرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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