لبنان | سفارة تركيا: زيارات رسمية ومساعدات إنسانية للبنان بعد انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - مشاركة

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أضاف البيان: “في هذا السياق، الرجاء الاطلاع على المعلومات حول الدعم الذي تقدمه الجمهورية التركية للشعب اللبناني القيم:

1 – وصل إلى بيروت بتاريخ 5 آب 2020، وفد مؤلف من 37 شخصا من رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، ومن وزارة الصحة التركية والهلال الأحمر، الذين بدأوا بعمليات البحث والإنقاذ وبتقديم المساعدات الإنسانية الأخرى في الميناء. ولا يزال عمل هذه الفرق مستمرا حتى الساعة.

2 – أحضر الوفد على متن طائرة عسكرية مستشفى ميدانيا وكمية كبيرة من المعدات الطبية. وقد وزعت هذه المساعدات على الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني ومؤسسات أخرى.

3 – زار عقب الكارثة نائب رئيس الجمهورية التركية السيد فؤاد أوكتاي يرافقه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، بيروت بتاريخ 8 آب 2020 لإبداء التضامن والدعم مع لبنان.

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4 – تم إحضار على متن الطائرة الرئاسية 5 أجهزة تنفس وأدوية تتكون من 43 صنفا مختلفا.

5 – إضافة إلى ذلك، وبتعليمات من وزير الخارجية التركية، وصل على متن طائرة بتاريخ 9 آب 2020 إلى بيروت، 60 ألف كمامة و3200 رداء و3000 لباس طبي.

6 – بالإضافة إلى تركيا، قدمت وكالة التعاون والتنسيق التركية ( TIKA) 400 طنا من القمح.

7 – وبتاريخ 11 آب وصلت الى لبنان الطائرة العسكرية الثانية وعلى متنها 10 طن من المساعدات الانسانية”.

وختم البيان: “ستستمر الجمهورية التركية بتقديم كل أنواع الدعم لبلسمة جراح وشفاء الأشقاء اللبنانيين. وبهذه المناسبة تكرر السفارة التركية في بيروت تعازيها لأسر وأقارب الذين فقدوا أرواحهم في الانفجار وتمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى”.