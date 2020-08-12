لبنان | الجيش: تنسيق عملية تأمين مساكن بديلة موقتة للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

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وقالت في بيان: “أعلنت غرفة الطوارئ المتقدمة لمتابعة الأوضاع الإنسانية والإنمائية في المنطقة المنكوبة في قيادة الجيش أنّه: “تعقيباً على التعهد الموزع على سكان المناطق المتضررة، يهم غرفة الطوارئ المتقدمة أن توضح أنها ستقوم بتنسيق عمليّة تأمين مساكن بديلة موقتة للمواطنين الذين أصيبت منازلهم بأضرار بالغة ويتعذّر عليهم الإقامة فيها كونها مهدّدة بالانهيار جرّاء الانفجار في مرفأ بيروت.
وعلى الراغبين منهم الاستفادة من هذا الخيار الاتصال بالغرفة المذكورة على الأرقام التالية: 01987001 ويتضمن خدمة الـ WhatsApp 01987002/3 فاكس 01987004”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.