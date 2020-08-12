لبنان | إجراء 45 عينة PCR لمخالطين في مخيم عين الحلوة

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وتم أخذ 45 عينة لمخالطين للمريض من داخل المخيم، في حضور مسؤول الصحة في منطقة صيدا الدكتور وائل ميعاري، والدكتور عبد أبو صلاح عن اللجان الشعبية، وعبد الاسدي مسؤول القوة الامنية المشتركة ومسؤول الهلال الأخضر الفلسطيني ومسؤول الدفاع المدني الفلسطيني.
وأعلن أبو العينين أن نتائج الفحوصات سوف تكون جاهزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن فريق المختبر يصل الليل بالنهار لإصدار النتائج بدقة وسرعة، متمنيا السلامة لأهلنا داخل المخيمات ودعاهم الى مزيد من الوقاية واتباع اجراءات السلامة لان انتشار الفيروس أصبح في مرحلة متقدمة وعدد الاصابات في ارتفاع ملحوظ ومقلق.
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