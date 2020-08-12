لبنان | الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

كذلك اعلنت في بيان آخر، ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 10/8/2020 ولغاية 13/8/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في مناطق رأس نحاش، أجد عبرين وكفتون – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث، اشارت الى ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من تاريخ 4/8/2020 ولغاية 4 /9/2020 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة – أفقا – اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام متفجرات”.

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وافادت القيادة في بيان رابع، ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 3/8/2020 ولغاية 14/8/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية من كل يوم، في منطقة رأس مسقا – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية”.

وفي بيان آخر، اعلنت ان “وحدة من الجيش، ستقوم اعتبارا من 22/7/2020 ولغاية 30/9/2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

كذلك اعلنت القيادة في بيان سادس ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 13/7/2020 ولغاية 14/8/2020 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، في حقل رماية مزرعة حنوش (حامات)، وفي مناطق: سقي أبو علي، رأس مسقا والكورة”.