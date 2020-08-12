لبنان | غرفة عمليات ادارة ازمة كورونا في الشمال: 20 إصابة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت من المواطنين المصابين “وجوب حجر انفسهم، على ان تتم متابعتهم من قبل الجهات المعنية”، مناشدة سكان المنطقة “التزام الاجراءات الوقائية، من وضع الكمامات والتقيد بالتباعد الاجتماعي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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