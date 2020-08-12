لبنان | برنامج الأغذية العالمي: لبنان لديه من الخبز ما يكفي لأسبوعين ونصف فقط

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:19 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أنّ لبنان لديه من الخبز ما يكفي لأسبوعين ونصف فقط. وأوضح بيزلي في حديث إلى قناة الـ”CNN”: “اختفت احتياطات الحبوب بعد الانفجار والان لدينا نحو اسبوعين ونصف من الخبز فقط لذا علينا العمل بسرعة”، مضيفاً “فرقنا على الارض تقيّم الوضع”. وتابع: “قمنا بإحضار 17.5 طنًّا متريًا من الطحين لتوفير الحبوب والطعام والتي ستوفّر الخبز للشعب اللبناني لحوالى 20 يوماً بينما نقوم بجلب 30 طنًّا متريًا أخرى من الحبوب للشعب اللبناني”. واضاف: “يجب تنظيف جزء من الموقع لتشغيله ولهذا نحن في بيروت”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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