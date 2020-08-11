لبنان | الخارجية الأميركية: ندعو الأجهزة الأمنية لضمان سلامة المتظاهرين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​ ​كيلي كرافت​، في حديث تلفزيوني، ان: “​التظاهرات​ انطلقت مجدداً في ​بيروت​ بسبب الغضب والإحباط من سوء إدارة ​الميناء​، فعقود من سوء الإدارة و​الفساد​ والفشل المتكرر لقادة ​لبنان​ بإجراء الإصلاحات كانت السبب وراء الانفجار المروع وتدهور ​الاقتصاد​”. وشددت المتحدثة على ان “​اميركا​ تواصل دعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي وندعو ​الأجهزة الأمنية​ لضمان سلامتهم”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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