لبنان | اقفال الطريق البحرية أمام معمل الزوق الحراري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أقدم في هذه الأثناء عدد من المحتجين على الإفتراش أرضا على الطريق البحرية أمام معمل الزوق الحراري وقطعوا السير أمام السيارات المارة،وسط إنتشار القوى الأمنية في المكان،إعتراضا على نقل مواد الأمونيوم إلى المعمل، وطالبوا المعنيين بإخراجها فورا لما تشكله من خطورة على المنطقة خصوصا بعد كارثة إنفجار مرفأ بيروت . تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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