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أعلنت المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامة أنه على أثر تداول تسجيل صوتي حول التحضير لأعمال إرهابية في منطقة كسروان، الأمر الذي أثار الخوف لدى المواطنين، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكّنت من تحديد هوية صاحب التسجيل، ويدعى س . أ. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني).
وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بإعداد هذا التسجيل الصوتي، بهدف إرساله الى زوجة عمه، لحثّها على مغادرة منطقة الذوق، وذلك بعد ورود أنباء عن وجود مواد كيميائية خطيرة في المنطقة.
وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شعبة المعلومات توقف صاحب التسجيل الصوتي الذي يُنذر بالقيام بعمل إرهابي في منطقة كسروان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.