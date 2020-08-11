كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك يتجمع في هذه الأثناء عدد من المحتجين أمام معمل الزوق الحراري إعتراضا على عودة الشاحنة التي تحمل مواد الأمونيوم من جرود كسروان في كفردبيان إلى معمل الزوق . وطالب المحتجون رئيس بلدية زوق مكايل الياس البعينو بالتحرك سريعا “لإخراج المواد من المنطقة وتلفها في شكا لما تشكله من خطر على قضاء كسروان وإزالته عن الخارطة”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تجمع أمام معمل الزوق الحراري اعتراضاً على عودة شاحنة الأمونيوم من كفردبيان إلى المعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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