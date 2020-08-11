لبنان | النيابة العامة التمييزية ترفض “ترك” ضاهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعدما تقدم المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر بطلب ترك لموكله الموقوف بملف انفجار مرفأ بيروت. علمت “الجمهورية” ان قرار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري سيكون بإهمال الطلب أو رده لعدم قانونيته بعدما احيل ملف القضية الى المجلس العدلي، بحيث ان جميع الموقوفين سيبقون موقوفين رهن اشارة النيابة العامة التمييزية لحين وضع المحقق العدلي يده على القضية ويصبح بالتالي القرار عائدا له بعد استطلاع راي النيابة العامة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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