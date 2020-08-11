لبنان | جنبلاط من عين التينة: ليس لدي مرشح لرئاسة الحكومة أو شروط للمشاركة بها

أكّد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنّه “لا بدّ من حكومة، سمّوها كما شئتم، تعالج أوّلًا الوضع الاقتصادي وإعمار بيروت، وقبل كلّ شيء، حيث عجزت الحكومات السابقة، الإصلاح”، لافتًا إلى أنّه “بناءً عليه، نكون قد خطينا خطوات تدريجيّة نحو الأمان ربّما”.

وأشار جنبلاط في تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى أنّه “ليس لدي مرشّح لرئاسة الحكومة، وسأنسّق مع بري كالعادة في كلّ خطوة من الخطوات، لأنّ المطلوب اليوم التنسيق الكامل، وزالآن ليس وقت تمسية مرشح للرئاسة”. وذكر أنّ “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدّث معي يوم أمس وقلت له الأمر نفسه، ولا بدّ من حكومة طوارئ كي نخرج البلاد من هذا المأزق”.

واضاف جنبلاط “أنّني لا أضع شروطًا للمشاركة في الحكومة المقبلة، لكن لا بدّ من تشكيل حكومة، كي لا تبقى الحكومة الحاليّة تصرّف أعمالًا”.

وشدّد على أنّ “رغم فداحة الألم، هناك خطر يستشري هو وباء كورونا الّذي بدأ يتفشى مجتمعيًّا، والمستشفيات غير قادرة على الاستيعاب، ولا بد من حالة طوارئ”.