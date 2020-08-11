- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وبعد اللقاء، غادر فرنجية من دون الإدلاء بأي تصريح.
والتقى شكري الوزير السابق ملحم رياشي ممثلا رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع.
بعد اللقاء، قال الرياشي: “‘ن الاجتماع كان جيدا جدا. لقد نقلنا فيه وجهة نظرنا إلى معالي الوزير”.
كذلك، التقى شكري رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل على رأس وفد ضم: الوزير السابق آلان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله.
إثر اللقاء، شكر الجميل ل”شكري كل الجهود التي يبذلها باسم مصر الشقيقة”.
وشارك في اللقاءات عن الجانب المصري، السفراء: نزيه النجاري ياسر علوي وطارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | شكري التقى في مقر اقامته فرنجيه وسامي الجميل وممثل جعجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.