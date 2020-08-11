كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك بعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والجرحى، ورفعت آذان المسجد وقرعت أجراس الكنائس. وعند السادسة وتسع دقائق، أضيئت الشموع وعلت الأغاني الوطنية ورفعت الأعلام اللبنانية. وجه الجميع تحية إكبار إلى رجال الإطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر وكل الهيئات الاسعافية والاطقم الطبية والتمريضية. وتليت أسماء كل الشهداء الذين وقعوا في الانفجار. وعرضت على شاشة عملاقة مشاهد عن لحظات وقوع الانفجار. بعدها، توجه الجميع إلى ساحة الشهداء حاملين الشموع لاضاءتها. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | إحياء ذكرى مرور أسبوع على انفجار المرفأ أمام تمثال المغترب في محلة المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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