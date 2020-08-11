كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك واجرت الخوري اتصالات بالمسؤولين في وزارة الصحة للاسراع في اصدار النتائج المتبقية منعا للهلع بين المواطنين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذه نتيجة فحوصات أجريت لـ 100 مواطن من حصارات والخاربة خالطوا مصابتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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