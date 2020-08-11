لبنان | وزيرة العمل تتابع قضية العاملات الكينيات

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وقد أعطت وزارة العمل أهمية بالغة للموضوع حيث تولت الوزيرة لميا يمين متابعة هذا الملف بالتنسيق مع القنصل الكيني والأجهزة الرسمية المعنية والمنظمات الإنسانية التي تعنى بمتابعة قضايا العمال الأجانب في لبنان.
ويعقد لهذه الغاية اجتماع تنسيقي غدا الاربعاء لإيجاد الحلول العملية والفعالة التي من شأنها أن تساهم في ضمان حقوق العاملات الكينيات وتأمين عودتهن الى بلادهن”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.