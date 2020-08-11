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“إن عملية إزالة الركام الناتج عن الإنفجار تتم بالسرعة الممكنة إلا أن الكميات التي تنتج هي كبيرة جداّ ما دفع بلدية بيروت إلى تخصيص عقارات لوضع الركام فيها لفترة قصيرة جداً بهدف إزالتها من الطرقات لفتحها أمام المسعفين والجمعيات اللبنانية والدولية التي تقوم بمساعدة الأهالي. على أن يتم فرز الركام في العقارات المذكورة ومن ثم إرسالها إلى المطامر المتخصصة.
كما أن بلدية بيروت قد خصصت عقارات في منطقة الكرنتينا قرب مطاحن بقاليان لتجميع الزجاج ريثما يتم التخلص منها عن طريق التدوير.
لذلك، نعلمكم بما تقدم طالبين من المواطنين الكرام عدم نشر أخبار وفيديوهات مغلوطة والتواصل مع البلدية بخصوص أي إستفسار كما وتجميع الزجاج على حدى لأن هنالك شاحنات ستقوم بإزالتها من الشوارع”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية بيروت: نطلب من المواطنين عدم نشر أخبار وفيديوهات مغلوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.