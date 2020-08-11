لبنان | رئيسة وزراء النروج سولبرغ في اتصال مع الرئيس عون: لتأمين الاستقرار السياسي من أجل اطلاق عملية إعادة الاعمار

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وإذ شددت على أهمية تقديم الإغاثة الطارئة للبنان في هذه المرحلة، اعتبرت ان “تأمين الاستقرار السياسي مهم للغاية من أجل اطلاق عملية إعادة الاعمار، وأملت في احراز لبنان تقدما في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد”.

واعتبرت ان “عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون خطوة إيجابية الى الامام بالنسبة للبنان، من شأنها ان تحشد المزيد من الدعم الدولي له”.

وشكر الرئيس عون من جهته المسؤولة النروجية على “مواساتها وتضامن بلادها مع لبنان من خلال ارسال مساعدات طارئة والمشاركة في مؤتمر المانحين الاحد الماضي”، داعيا “النروج الى المساهمة في مسيرة إعادة الاعمار”.

واعتبر ان “استقالة الحكومة لا توقف العمل الإداري ولا تمنع تصريف الاعمال لمواجهة التحديات”.