كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وتركز البحث على الآلية التنفيذية للاتفاق الموقع بين الوزارة والجامعة والذي بدأ تطبيقه اليوم من أجل مساعدة الوزارة على إجراء فحوصات ال PCR للوافدين عبر الحدود البرية، بهدف زيادة عدد هذه الفحوصات وإفساح المجال لفرق الترصد التابعة لوزارة الصحة بالعودة إلى المزيد من التركيز على فحوصات المقيمين. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير الصحة بحث في بدء تنفيذ الإتفاق مع الجامعة اللبنانية في شأن فحوصات الوافدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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