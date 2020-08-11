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لذلك، يطلب من مالكي الأبنية المتضررة، خصوصا المصنفة تراثية، إبلاغ مصلحة الهندسة في بلدية بيروت فورا عن الحالات التي تستوجب العمل على رفع الخطر الداهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، علما بأنه عند المباشرة بعملية إعادة الإعمار سيتم إعطاء الأذونات بالسرعة اللازمة وشرط تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار ووفقا للقوانين المرعية الإجراء حفاظا على شكل الأبنية الهندسي التراثي.
كما نبلغكم أنه لن يتم إعطاء أي تراخيص لإقامة أبنية حديثة لأصحاب الأبنية، خصوصا المصنفة تراثية، الذين يستغلون حالة الطوارئ للقيام بهدمها من دون ترخيص ولن تشملهم بالتالي عملية إعادة الإعمار”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محافظ بيروت: لن يتم إعطاء تراخيص لإقامة أبنية حديثة لأصحاب الأبنية المصنفة تراثية لعدم هدمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.