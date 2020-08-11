لبنان | جنبلاط بعد استقباله شكري: نثمن المساعدات المصرية للخروج من هذه الكارثة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:16 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولم يصرح شكري بعد زيارة جنبلاط، في حين رحب جنبلاط بالوزير المصري والوفد المرافق، وثمن “عاليا الدعم العملي للجمهورية المصرية ولا سيما في ما يتعلق بالمستشفيات الميدانية وكل التسهيلات للمساعدة في اعمار ما تدمر”، مشيدا بكل الدعم المصري “للمساعدة في الخروج من هذه الازمة والكارثة على المستوى الإنساني والاجتماعي”. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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