- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وكانت قد تساءل محبو المصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب الذي يملك منزلا في الجميزة، وهي المنطقة الأكثر تضررا عن الأضرار التي لحقت به، ونشرت maglebanon عبر صفحتها الرسمية على انستغرام استعرضت فيها منزل صعب بعد الانفجار وقبله، وأظهرت الصور الدمار في المنزل والضرر الكبير الذي لحقه نتيجة انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء 4 آب.
واللافت أن إيلي صعب لم يعبر أو ينشر صورا للأضرار في منزله مفضلا التزام الصمت أمام هول المأساة اللبنانية.
وكان قد نشر المصمم اللبناني زهير مراد العديد من الصور عبر صفحته الخاصة على انستغرام أظهرت حجم الدمار والخسائر الفادحة جراء انفجار 2750 ط من نترات الأمونيوم التي دمرت نصف بيروت.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | هذا ما حل بمنزل المصمم اللبناني إيلي صعب في الجميزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.