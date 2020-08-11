لبنان | عكر التقت لوريمر مع وفد عسكري بريطاني: الاولوية لاعادة اعمار المنازل المهدمة

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي في الوزارة،” التداول في تداعيات الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت إنسانيا واقتصاديا،إضافة الى دخول باخرة بريطانية الى لبنان للمساعدة في مسح اضرار المرفأ”.

وشددت الوزيرة عكر أمام الوفد على “أولوية العمل على إعادة إعمارالمنازل المهدمة كي يتمكن الناس من العودة الى بيوتهم، إضافة الى إعادة إعمارالمرفأ، وشكرت المساندة السريعة التي أبدتها بريطانيا كونها من أول الدول الداعمة والتي مدت يد العون للبنان.

بدوره الجنرال لوريمر، قدم تعازيه للوزيرة عكر بإستشهاد عشرات المواطنين، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى ، وأعرب عن دعم بلاده الكامل للشعب وللجيش اللبناني، مشيرا الى انه “تم إرسال فرق طوارىء الى المناطق المتضررة في بيروت، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع الدولي بهذا الخصوص”. ولفت الى أن لدى بريطانيا خبراء لتقديم الدعم الإستشاري في مسألة إعادة إعمار المرفأ.