لبنان | قائد الجيش تفقد إدارة المرفأ: لتكثيف الجهود واعادة العمل به سريعا

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وشرح السيد القيسي خطة العمل وفقا للأولويات تسهيلا لأمور المواطنين وإعادة إحياء المرفأ، وكيفية التنسيق بين الأجهزة العاملة فيه.
ثم تحدث العماد عون مقدما التعازي لعائلات الشهداء ومتمنيا الشفاء للجرحى، وقال: “يجب أن نمضي قدما وأن ننهض من جديد كما طائر الفينيق. المرفأ هو الرئة الحيوية للبنان ويجب تكثيف الجهود سريعا لإعادة العمل به لا سيما في هذه المنطقة الأقل تضررا”.
ولفت إلى “ضرورة الانتباه لإمكان وجود مواد خطرة، طالباً إجراء تفتيش عام في المستوعبات”.
وأكد قائد الجيش أن “المؤسسة العسكرية تضع بتصرف إدارة المرفأ كل إمكاناتها للمساعدة”، آملا أن” يستعيد مكانته التنافسية في المنطقة، كي يستعيد الشعب اللبناني الثقة بوطنه”.
وختم: “من مرفأ بيروت نقول، سنبقى دوما إلى جانب الشعب ومن هنا سنصدر إيماننا بوطننا للعالم”.
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