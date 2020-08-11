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اضافت: “بناء عليه، وفي ظل تهافت المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في لبنان، تمكنت “OMT” في خلال أربعة أيام من دفع عشرات ملايين الدولارات نقدا. إن عملية المقاصة مع “ويسترن يونيون” وشحن الدولارات من الخارج يتطلب خمسة أيام، مما حد من قدرة “OMT” على توفير السيولة النقدية بالدولار الأميركي عبر مراكز وكلائها”.
وأكدت الشركة التزامها “تسليم التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقدا وحصرا، وتطلب من الزبائن الكرام أن يتفهموا أن كميات الدولار لدى وكلائها محدودة إلى حين وصول شحنة الدولارات من الخارج لتأمين السيولة النقدية اللازمة، بحيث يمكن قبض أي مبلغ مرسل لكم ابتداء من يوم السبت 15/8/2020 وذلك في كل مراكز وكلائها”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | OMT لزبائنها: يمكنكم قبض أي مبلغ من الخارج بالدولار ابتداء من السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.