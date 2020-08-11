لبنان | رئيس الوزراء الاسترالي تضامن مع لبنان بعد أسبوع من الانفجار

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة

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وقال موريسون ان “الصورة هي تعبير عن تضامن استراليا ودعمها واحترامها لكل الذين تضرروا من انفجارالأسبوع الماضي”.

وكتبت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويليز غلاديس بريجيكليان: “من سيدني الى لبنان مع الحب حيث ان الشعب اللبناني في تفكيرنا وصلواتنا”.

يذكر أن استراليا كانت شاركت في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وقدمت خمسة ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الانفجار.