لبنان | رئيس الوزراء الاسترالي تضامن مع لبنان بعد أسبوع من الانفجار

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وقال موريسون ان “الصورة هي تعبير عن تضامن استراليا ودعمها واحترامها لكل الذين تضرروا من انفجارالأسبوع الماضي”.
وكتبت رئيسة حكومة ولاية نيو ساوث ويليز غلاديس بريجيكليان: “من سيدني الى لبنان مع الحب حيث ان الشعب اللبناني في تفكيرنا وصلواتنا”.
يذكر أن استراليا كانت شاركت في المؤتمر الدولي لدعم لبنان وقدمت خمسة ملايين دولار لمساعدة المتضررين من الانفجار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.