لبنان | غرفة ادارة الكوارث في عكار: 11 إصابة جديدة و3 حالات شفاء

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وسجل التقرير “3 حالات شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 97 حالة. اما حالات الحجر المنزلي فبلغت 123 حالة قيد المتابعة والمراقبة”.
وأشار الى أن “الحالات الايجابية ال48 التي هي قيد المعالجة قد توزعت على البلدات التالية:
خط البيترول 9، نهر البارد 7، فنيدق 6، المسعودية 3، تلعباس الغربي 3، عين الذهب 3، العماير 2، المحمرة 3، ذوق الحبالصة 2، الحوشب 1، الحويش 1، الريحانية 1، القرقف 1، القليعات 1، ببنين 1، جديدة القيطع 1، حلبا 1، رحبة 1، عكار العتيقة 1، كروم عرب 1”.
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