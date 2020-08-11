لبنان | الجيش: توزيع المساعدات الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك تستمر مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش بتوزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وتأتي هذه الحصص من ضمن المساعدات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. تم اليوم توزيع 1500 حصة غذائية في ملعب كرة السلة التابع لبلدية بيروت قرب جسر الفيات، وفي ملعب بيروت البلدي- طريق الجديدة، على أن تستكمل عملية التوزيع يوم غد الأربعاء في مدرسة الفرير – الجميزة ومجمع ميشال المر-الدورة. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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